Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Hasan Karağaç, Karşıyaka ve Fatih mahalleleri ile Sinanpaşa ilçesindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 2019 sentetik ecza, 65 ecstasy hap, bir miktar esrar, iki ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1035 lira para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan C.Ç, R.E, S.I, H.A. ile K.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken M.A.E, A.B, M.O, B.D, M.Y. ve A.R.G. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Özcan Deniz Hakan Sabancı
Spor Diego Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 23:00:47. #1.15#

title