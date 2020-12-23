Afyonkarahisar'da yayla evinde kumar oynayan 8 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yayla evinde kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yayla evi olarak kullanılan yerde bir kişinin kumar oynamak için yer sağladığı bilgisini aldı.

Eve düzenlenen operasyonda, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan A.A'ya ve kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten kişi baş 3 bin 150 lira, kumar oynayan 8 kişiye de 395'ler lira olmak üzere toplam 31 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay