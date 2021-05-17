Afyonkarahisar'da tam kapanmanın ardından ürküten yoğunluk
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Afyonkarahisar'da tam kapanmanın ardından ürküten yoğunluk

İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Haberler | Sağlık

Afyonkarahisar'da tam kapanmanın ardından ürküten yoğunluk Yasakların kalkmasıyla soluğu sokakta aldılar Vatandaş yine vatandaştan şikayetçi: "İşi olan da sokağa çıkıyor olmayan da" Afyonkarahisar'da 17 günlük tam kapanmanın ardından yasakların kısmi olarak kalkmasıyla cadde ve sokaklarda...

Afyonkarahisar'da tam kapanmanın ardından ürküten yoğunluk

Yasakların kalkmasıyla soluğu sokakta aldılar

Vatandaş yine vatandaştan şikayetçi:

"İşi olan da sokağa çıkıyor olmayan da"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 17 günlük tam kapanmanın ardından yasakların kısmi olarak kalkmasıyla cadde ve sokaklarda oluşan insan ve araç yoğunluğu korkuttu.

İçişleri Bakanlığının kararnamesi ile 29 Nisan'da başlayan ve bugün saat 05.00 itibariyle de sona eren tam kapanma sonrası Afyonkarahisar'da ürkütücü yoğunluk yaşandı. Caddeleri dolduran insanlardan bazıları banka ve özel kurumlardaki resmi işleri için sokağa çıkarken, bazıları da meydanda güneşli havanın tadını çıkardı. Vatandaşlar ise bu kalabalığın normal olmadığını dile getirerek tekrar vaka sayılarının artmasından endişeli.

"İşi olan da sokağa çıkıyor, işi olmayan da"

Acil bir işi nedeniyle dışarı çıktığını belirten Ahmet Cengiz isimli bir vatandaş bu yoğunluğun normal olmadığını belirterek, "İşi olan da sakağa çıkıyor olmayan da çıkıyor. Maalesef tekrar vaka sayılarında artış gözlenecek büyük ihtimal. Aşı ne durumda bilmiyorum, ama herkesin aşılanması lazım" dedi.

70 yaşında sokağa çıkan Muzaffer Çakmak ise "Yaşımız itibariyle korkuyoruz. 70 yaşındayım. Kalabalıkta bazı kişiler maske takmıyorlar" diye konuştu.

Afyonkarahisar'da tam kapanmanın ardından ürküten yoğunluk
Afyonkarahisar'da tam kapanmanın ardından ürküten yoğunluk
Afyonkarahisar'da tam kapanmanın ardından ürküten yoğunluk
Afyonkarahisar'da tam kapanmanın ardından ürküten yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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