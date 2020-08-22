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Afyonkarahisar'da patates üreticilerine müjdeli haber

Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürü Yener Yıldırım, patatesi ile ünlü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates üreticilerinin sıkıntılarını çözecek bir alım yöntemi belirleyip çiftçilerin emeklerini kesinlikle karşılıksız bırakmayacaklarını kaydetti.

Afyonkarahisar'da patates üreticilerine müjdeli haber
22.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:17

Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürü Yener Yıldırım, patatesi ile ünlü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates üreticilerinin sıkıntılarını çözecek bir alım yöntemi belirleyip çiftçilerin emeklerini kesinlikle karşılıksız bırakmayacaklarını kaydetti.

Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'patates üretimi ve pazarlaması' konulu bir toplantı düzenledi. Sandıklı Kent Park'ta gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Eflatun Can Tortop, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Yener Yıldırım, Bitkisel Üretim Havza Daire Başkanı Uğur Erdem, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hasan Salma, Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, İl Genel Meclis üyeleri köy muhtarları ve patates üreticileri katıldı. Patates fiyatlarının düşüklüğü, girdi maliyetlerinin yüksekliği gibi üretimde yaşanan pek çok sorunun konuşulduğu toplantıda söz alan Yıldırım, yeni bir alım şekli için harekete geçtiklerini ifade ederek, "Burada sahada üretimde, satışta, pazarlamada ne gibi sorunlar var yerinde dinledik. Bu sıkıntıları en kısa sürede çözmek üzere bir karar aldık. İnşallah çok yakın bir zamanda bu bölgedeki patates üreticilerimizin sıkıntılarını çözecek bir alım yöntemi belirleyip çiftçilerimizin emeklerini kesinlikle karşılıksız bırakmayacağız" dedi.

"Birkaç gün içeresinde alım şeklimizi ortaya koyacağız"

Belirlenecek yeni patates alım modeli şekli ile üreticilerin zarar etmeyeceğini dile getiren Yener şunları söyledi:

"Ben üreticilerimize üretimlerine devam etmelerini hiçbir şekilde üretimlerinin heba olmayacağını tekrar hatırlatmak istiyorum Şuanda burada fiyatları ve alım yöntemlerini belirlemek üzere görüşme yaptık. Birkaç gün içeresinde alım şeklimizi, kriterlerimizi şartnamelerimizi ortaya koyacağız. Bu şekilde Ziraat Odamız ile burada ki kooperatiflerimizle birlikte bu alımı gerçekleştireceğiz. Fiyat olayında tabi ki çiftçimizin emeğinin altında bir alım olmayacak. Üretim maliyetlerini çiftçimizden dinledik. Üretim maliyetlerini çıkardık. İnşallah Üretim maliyetlerinin üzerinde bir alımımız olacak." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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