Afyonkarahisar'da Hayexpo Canlı Hayvan Fuarı Açıldı

Afyonkarahisar'da bu yıl 2'si düzenlenen HAYEXPO Canlı Hayvan Fuarı açıldı.

Canlı Hayvan Borsası'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, etkinliğin Afyonkarahisar'ın hayvansal ve gıda anlamında piyasadaki konumu ile ülkede geldiği noktayı görmek için önemli olduğunu söyledi.

Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın tarihin, mermerin, termalin ve kültürün başkenti olduğu gibi lezzetin de başkenti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu lezzetin öncelikle ülkemize daha sonra da dünyaya tanıtılması açısından bu tür fuarlar çok önemli. Afyonkarahisar'ın tanıtımında festival ve fuarların her geçen gün artarak devam ettiğini görüyoruz. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız, gerek STK ve halkımız yakından destek vererek, ilimizin marka değerlerini artırmak, kentimizin marka şehir haline gelmesi için çabalıyor. Bu fuarda yine benzer şekilde hayvan, et ve süt ürünleri alanında önemli bir görevi yerine getireceğini görüyoruz."

Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin et borsası olması için çalışıldığını aktaran Tutulmaz, "Türkiye'nin et borsasının burada oluşturulması için çabalarımızın yeterli olmadığını görüyorum. Bir an önce Afyonkarahisar'ı Türkiye'nin et borsası haline getirmemiz gerekiyor. Bu konu da gerek kamu kurum ve kuruluşlarının gerekse borsanın üzerine düşeni ciddi şekilde yapması gerekiyor." dedi.

Canlı Hayvan Fuarı'nın açılışına Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bölge Koordinatörü Mustafa İslamoğlu, Ticaret Borsası Başkan Vekili Ali Rıza Gürakar ve çok sayıda davetli katıldı.