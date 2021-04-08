Afyonkarahisar'da dolandırıldıklarını öne süren devre mülk mağdurları gayrimenkullere kayyum atanmasını istedi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde organize suç örgütünce dolandırıldıklarını iddia eden bir grup devre mülk mağduru, otellere ve gayrimenkullere devletin kayyum atamasını istedi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde organize suç örgütünce dolandırıldıklarını iddia eden bir grup devre mülk mağduru, otellere ve gayrimenkullere devletin kayyum atamasını istedi.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Gaziantep İl Temsilcisi Ilgaz Özdarendeli, Afyonkarahisar Adliyesi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de devre mülk sistemli sağlık turizminin dar gelirli tüketici için kanayan bir yara haline geldiğini söyledi.

Termal tesisleri işletenlerin, vatandaşların kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini rızaları dışında bir şekilde ele geçirdiğini öne süren Özdarendeli, şöyle konuştu:

"Bu termal tesisi işletenler, bu tesisleri kurabilmek için devletten teşvik ödemeleri aldılar. Maalesef buna rağmen 'iflas ettik' senaryolarıyla bu tesislerin inşaatlarını bitirmediler, tamamlamadılar. Tüketicilere sözleşmede vaadettikleri tapularını da vermediler. Diğer vaadettikleri hizmetlerin hiçbirini de doğru düzgün vermediler. ya ayıplı olarak ya eksik olarak verdiler. Bir de tüketicilere çeşitli senetler imzalatılarak aynı senede bağlı birden fazla icra takibi başlattılar. Maalesef durum bu. Binlerce mağdur var, mağduriyetler çeşitli, saymakla bitmez."

"Bu tesislere kayyum atanarak devletin denetimini görmek istiyoruz"

Özdarendeli, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yakın zamanda bu konular üzerine bir soruşturma başlattığını ve bu dava sonucunda pek çok mağduriyetin giderileceğini anlattı.

Devletin bu termal tesislerle ilgili etkin bir denetim mekanizması kurmasını talep eden Özdarendeli, "Aksi takdirde binlerce vatandaş mağdur olacak. Aynı zaman da kamu zarar görecek. Yani bu termal tesisler ilerleyen süreçte termal çöplüklere dönüşecek. Biz bu tesislere kayyum atanarak devletin denetimini görmek istiyoruz. Çünkü, çoğu insan buralara bedellerini ödemiş ama paraları içeride. Ne paralarını alabiliyorlar ne de hizmetlerini alabiliyorlar. Kayyum atansın, oradaki hesaplar kontrol atına alınsın ve ödemeler devlet eliyle bu mağdurlara gerçekleştirilsin istiyoruz." diye konuştu.

Termal Mağdurları Derneği Başkanı Sevinç Öylü de soruşturmanın ana nedeninin vatandaşların ikinci kez dolandırılması olduğunu dile getirdi.

Mağdur Bekir Bilgin ise kendilerini dolandıran ve tutuklu yargılanan zanlıların kesinlikle dışarı çıkmalarını istemediklerini belirterek, "Kayyum mu atanacak veya başka bir şey mi yapılacak, kanuna karşı boynumuz kıldan incedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz