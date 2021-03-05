Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Karadirek son yolculuğuna uğurlandı (2)
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Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Karadirek son yolculuğuna uğurlandı (2)

05.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:28

Edinilen son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Elazığ'da düzenlenen törenin ardından uçakla Afyonkarahisar'a gönderilen şehit Karadirek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Osmangazi Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada şehidin eşi Elif, babası İbrahim, annesi Şerife ile arkabaları gözyaşı döktü.

Karadirek'in naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Paşa Camisine getirildi.

Burada şehidin eşi Karadirek, "Daha sana doyamadık. Böyle mi gelecektin." diye gözyaşı döktü.

Şehidin kız kardeşi Elif ise "Kaldırın uyuyordur o. Kalk abi, kalk. Daha evladına doyamadı. Albayrağı çok severdin, içine mi yatacaktın. Bir taneydin." diye ağladı.

Cenaze törenine şehidin 5 aylık oğlu İbrahim Asaf'ı görenler gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Asri Mezarlığı Hava Şehitliğine defnedildi.

Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Demokrtat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Demokrtat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Karadirek son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Karadirek son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Karadirek son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR - Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Karadirek son yolculuğuna uğurlandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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