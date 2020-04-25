AFYON KORONAVİRÜS SONRASI ÇÖREK OTU YAĞINA TALEP ARTTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AFYON KORONAVİRÜS SONRASI ÇÖREK OTU YAĞINA TALEP ARTTI - Haberler
Sandıklı, Güncel, Haber

AFYON KORONAVİRÜS SONRASI ÇÖREK OTU YAĞINA TALEP ARTTI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, haşhaş yağı ve haşhaş ezmesi üretimi yapan Ali Büker, koronavirüs salgınının ardından bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan çörek otu yağına talebin arttığını söyledi.

25.04.2020 08:20 | Son Güncelleme: 25.04.2020 08:22
AFYON KORONAVİRÜS SONRASI ÇÖREK OTU YAĞINA TALEP ARTTI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, haşhaş yağı ve haşhaş ezmesi üretimi yapan Ali Büker, koronavirüs salgınının ardından bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan çörek otu yağına talebin arttığını söyledi. Önceleri günde 10- 15 litre çörek otu yağı ürettiğini aktaran Ali Büker, salgın sonrası üretiminin günde 50 litreye kadar çıktığını kaydetti.

Sandıklı'da haşhaş ezmesi ve haşhaş yağı üretimi yapan Ali Büker, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan çörek otu yağının üretiminin son günlerde arttığını bildirdi. Makinenin çörek otu tohumlarını işleyip, sıktıktan sonra elde edilen yağın dinlendirilerek kullanımında birçok hastalığa iyi geldiğini ve düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendirerek dinçlik hissinin verdiğini söyleyen Ali Büker, koronavirüs salgını çıkmasıyla ilçede çörek otu yağına talebin de artığını ve üretimi hızlandırdıklarını kaydetti. Ali Büker, daha önceleri günde 10- 15 litre çörek otu yağı üretimi yaptığını, ama son günlerde talebin artmasıyla üretimin günde 50 litrelere kadar çıktığını vurguladı.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR'

Çörek otu yağı ile ilgili de bilgi veren Ali Büker, "Çörek otlarını makinemize atıyoruz. Makinemiz bunu işleyerek, sıkmaktadır. Bu yağları dinlendirdikten sonra şişelere ambalajlayıp, satışa sunulmaktadır. Özelikle mide ağrısı, bağırsak, ülser, şeker hastaları her gün düzenli kullandıktan sonra faydalarını görecektir. Düzenli kullanıldığında bağışıklık sistemini de güçlendirdiği için koronavirüs karşısında bir numaralı savunucu ilaçtır. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendirdiği için insanın direncini de artırır. Küspesini de hayvancılar kullandığı gibi tarlada gübre ve yakıt olarak da kullanılır" dedi.

'DİNÇLİK VERİYOR'

Uzun süredir çörek otu yağı kullandığını söyleyen İbrahim Yağın (62) da "Sabah kahvaltıdan önce bir çorba kaşığı içiyorum. Yarım saat sonra da kahvaltımı yapıyorum. Bağırsaklarımı düzenlediği gibi reflüme iyi geliyor. Bana dinçlik veriyor. Çalışırken bunu hissediyorum" diye konuştu.

AFYON KORONAVİRÜS SONRASI ÇÖREK OTU YAĞINA TALEP ARTTI

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan 'koronavirüs' önerisi karşısında dondu kaldı Haberler
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
92 yaşında koronavirüsü yenen nine hayatını kaybetti Haberler
92 yaşında koronavirüsü yenen nine hayatını kaybetti
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Rusya Merkez Bankası rekor düzeyde döviz sattı Haberler
Rusya Merkez Bankası rekor düzeyde döviz sattı
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar...
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister...
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine 'Büyük Felaket' dedi
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Semih Yalçın Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Aslı Enver Demet Akalın Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Loris Karius Sergen Yalçın Anderson Talisca Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Ramazan Almanya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: AFYON KORONAVİRÜS SONRASI ÇÖREK OTU YAĞINA TALEP ARTTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 08:37:15. #1.15#
title