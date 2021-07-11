AFJET Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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AFJET Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

AFJET Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

AFJET Afyonspor 2021-22 futbol sezonu hazırlıklarına cumartesi günü yaptığı ilk antrenmanla başladı.

AFJET Afyonspor 2021-22 futbol sezonu hazırlıklarına cumartesi günü yaptığı ilk antrenmanla başladı. Askerde olan Taha Can'ın yanı sıra özel izinli olan Feyyaz ve Melik'in katılmadığı sezonun ilk çalışması yaklaşık 1 saat sürdü.

Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek olan AFJET Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksi'nde başladı. Kulüp Başkanı Yusuf Ulutürk ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği sezonun ilk çalışması öncesinde kurban kesildi ve yeni sezon öncesinde dualar edildi. Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu ve 5 yardımcısından oluşan teknik ekip gözetiminde yapılan 2021-2022 sezonunun ilk çalışması ısınma hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından topsuz ve toplu koordinasyon koşularıyla devam eden çalışmanın son bölümünde ise koordinasyona dayalı top kontrolüve pas organizasyonu çalışması gerçekleştirildi.

Vatani görevini sürdüren Taha Can Velioğlu ile izinli olan Feyyaz Belen ile Melik Derin sezonun ilk çalışmasında yer almadı. Yaklaşık bir saat süren antrenmanı Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman da ziyaret etti. İlk olarak Başkan Yusuf Ulutürk ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Karaman, daha sonra eski dostu AFJET Afyonspor Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu ile kucaklaşarak hasret giderdi. Bir süre sohbet eden ikili basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi. - AFYONKARAHİSAR

AFJET Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
AFJET Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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