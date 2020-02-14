Afganistan'ın ilk robot garsonu Timea hizmet vermeye başladı: Hem merak hem endişe konusu oldu

14.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:02

Genellikle adı intihar saldırıları ve ölümlerle anılan Afganistan'ın başkenti Kabil bu sefer teknolojik bir adımla ismini duyurdu.



Şehrin en işlek caddelerinden birinde açılan bir restoranda ülke tarihinde ilk defa bir garson robot çalışmaya başladı. Euronews.com'da Görüntüle