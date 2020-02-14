Afganistan'ın ilk robot garsonu Timea hizmet vermeye başladı: Hem merak hem endişe konusu oldu
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Afganistan'ın ilk robot garsonu Timea hizmet vermeye başladı: Hem merak hem endişe konusu oldu

Genellikle adı intihar saldırıları ve ölümlerle anılan Afganistan'ın başkenti Kabil bu sefer teknolojik bir adımla ismini duyurdu. Şehrin en işlek caddelerinden birinde açılan bir restoranda ülke tarihinde ilk defa bir garson robot çalışmaya başladı.

14.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:02
Afganistan'ın ilk robot garsonu Timea hizmet vermeye başladı: Hem merak hem endişe konusu oldu

Genellikle adı intihar saldırıları ve ölümlerle anılan 'ın başkenti Kabil bu sefer teknolojik bir adımla ismini duyurdu.


Şehrin en işlek caddelerinden birinde açılan bir restoranda ülke tarihinde ilk defa bir garson robot çalışmaya başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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