Afganistan heyeti barış konferansına katılmak üzere Moskova'ya gitti

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah liderliğindeki 12 kişilik Afgan heyeti yarın yapılacak Afganistan barış konferansına katılmak üzere Moskova'ya gitti.

Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, yaptığı açıklamada, Moskova konferansının, devam eden Doha barış görüşmelerini ve gelecek ay Türkiye'de yapılması planlanan İstanbul konferansını güçlendireceğini söyledi.

Moskova konferansında Afgan heyetinin, Taliban heyeti ve ev sahibi ülke ile barış konusunda görüş alışverişinde bulunacağını ifade eden Abdullah, Afganlar arası müzakerelerin güçlendirilmesi, şiddetin azaltılması yollarının aranacağını belirtti.

Abdullah, konferansta Afganistan'ın bağımsız, barışçıl ve kendi ayakları üzerinde durabilen, terörizmden ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan arınmış bir ülke olarak geliştirilmesi üzerinde de durulacağını kaydetti.

Abdullah, Afganistan için barış konferansı düzenledikleri için Rusya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

12 kişilik Afgan heyetinde kimler var

Moskova'ya giden Afgan heyetinde Afganistan Milli Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahman, eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, eski Cumhurbaşkanı Yardımcıları Mareşal Raşid Dostum ve Kerim Halili, Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, Barış Bakanı Sayed Saadet Mansur Naderi, Afganistan müzakere heyeti Başkanı Masum Stanikzey, müzakere heyeti üyeleri Metin Bek, Ahmad Nader Naderi, Habibe Sarabi ve Afganistan Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Muhammed Alem İzidyar bulunuyor.

Öte yandan, Taliban Müzakere heyeti sözcüsü Muhammed Naim Vardak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova konferansına Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Başkanı Molla Abdul Gani Beradar başkanlığında 10 kişilik bir heyetin katılacağını bildirdi.

Afganlar arası müzakere sürecinin hızlandırılması amacıyla yarın Moskova'da, nisan ayında da İstanbul'da barış konferansları düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat