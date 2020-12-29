Afganistan'da 4 bakanlık personeli ve 3 senatör rüşvetten gözaltına alındı
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Afganistan'da 4 bakanlık personeli ve 3 senatör rüşvetten gözaltına alındı

29.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:26
Afganistan'da 4 bakanlık personeli ve 3 senatör rüşvetten gözaltına alındı

Afganistan Sağlık Bakanlığında çalışan 4 kişi ile 3 senatörün rüşvet suçunda gözaltına alındığı bildirildi.

Afganistan Sağlık Bakanlığında çalışan 4 kişi ile 3 senatörün rüşvet suçunda gözaltına alındığı bildirildi.

Afganistan Başsavcılığı sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı personeli 4 kişinin rüşvet suçundan gözaltına alındığını söyledi.

Söz konusu kişilerin ifadelerinin alınmaya devam edildiğini kaydeden Resuli, öte yandan Afganistan Parlamentosunda görevli 3 senatörün de aynı suçtan gözaltına alındığını belirtti.

Resuli, gözaltına alınanların kimlikleri hakkında bilgi vermedi.

Öte yandan yerel kaynaklarda, gözaltına alınan bakanlık personelinin, sağlık bakanının yakın akrabaları olduğu iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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