ADÜ'nün iki gururu
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ADÜ'nün iki gururu

ADÜ'nün iki gururu
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Spor

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Rabia Cirit ve Süleyman Atlı, başarıları ile Aydın'ı gururlandırdı.

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Rabia Cirit ve Süleyman Atlı, başarıları ile Aydın'ı gururlandırdı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sporcuların ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı başarıların göğüs kabarttığını söyledi.

Polonya'nın Başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı, Serbest Stil 57 kilogramdada Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan milli sporculardan Rabia Cirit, İtalya'da düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'si serisinde gülle atmada 8.14 metrelik atışıyla Avrupa rekorunu kırdı.Rabia Cirit, F41 kategorisi kadınlar gülle atma finalindeki 8.14 metrelik atışıyla, 7.90'la Hırvatistan'dan Ana Gradecak'a ait Avrupa rekorunu kırarken, kendisine ait 7.45'lik Türkiye rekorunu da yeniledi. Öğrencilerin ülkeye ve üniversiteye büyük sevinç yaşattığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sporcularımızın ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı başarılar göğsümüzü kabartıyor. Bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da yurt içi ve yurt dışında aldığımız başarılar bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


ADÜ'nün iki gururu
ADÜ'nün iki gururu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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