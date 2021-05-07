Adnan Polat döneminde İkinci Başkanlık yapan Işın Çelebi, seçimlerde aday olduğunu duyurdu
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Adnan Polat döneminde İkinci Başkanlık yapan Işın Çelebi, seçimlerde aday olduğunu duyurdu

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Adnan Polat döneminde İkinci Başkanlık görevi yapan Işın Çelebi, Galatasaray'ın başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve son olarak adaylığını duyuran Işın Çelebi, Seçimli Genel Kurul'da başkanlık için yarışacak.

Galatasaray başkanlık seçimi heyecanı günden güne artıyor. 4. aday olarak bugün Işın Çelebi de adaylığını açıkladı. Seçimin yapılacağı tarih henüz belli olmadı ama şimdiden nefesler tutuldu. Işın Çelebi, Adnan Polat döneminde ikinci başkanlık yapmıştı.

IŞIN ÇELEBİ KİMDİR?

15 Ekim 1950 tarihinde Karaman'da doğdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Metalürji Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Ekonomi" alanında doktorasını tamamladı.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İktisadi Planlama Dairesi Uzmanlığı, Grup Başkanlığı, METAŞ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

29 Kasım 1987 (18. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi (ANAP) İzmir Milletvekili seçildi. Turgut Özal'ın kurmuş olduğu 46. Hükümet'te 30 Mart 1989 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Devlet Bakanı oldu. Yıldırım Akbulut'un 9 Kasım 1989 tarihinde kurmuş olduğu 47.Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevi devam ettirildi.

20 Ekim 1991 (19. Dönem) ve 24 Aralık 1995 (20. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde yeniden Anavatan Partisi (ANAP) İzmir Milletvekili seçildi. Ahmet Mesut Yılmaz'ın 30 Haziran 1997 tarihinde kurmuş olduğu 55. Hükümet'te Devlet Bakanı olarak atandı.

18 Nisan 1999 (21. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde dördüncü defa Anavatan Partisi İzmir Milletvekili seçildi.

Adnan Polat döneminde İkinci Başkanlık yapan Işın Çelebi, seçimlerde aday olduğunu duyurdu
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Haber Yorumları (1)
AHMET SAY: başkan olun reklamınızı yapın takımı ekonomi krize sokun kaçın özelleştirme olsa kendi mülküne bukadar borca sokamazlar
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500
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