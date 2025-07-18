Admira Wacker, 1971 yılında iki köklü Avusturya kulübünün (SK Admira Wien ve SC Wacker Wien) birleşmesiyle kuruldu. Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

ADMİRA WACKER HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Admira Wacker, 1971 yılında iki köklü Avusturya kulübünün (SK Admira Wien ve SC Wacker Wien) birleşmesiyle kuruldu. Takım, özellikle 1930'larda ve 1940'larda Avusturya futbolunda önemli başarılar elde etmiş iki kulübün mirasını taşır.

Admira Wacker'in Tarihi ve Kuruluşu

• SK Admira Wien : 1905 yılında kuruldu ve 8 kez Avusturya Bundesliga şampiyonu oldu.

• SC Wacker Wien: 1908'de kuruldu ve 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

• Birleşme : 1971'de iki kulüp birleşerek FC Admira Wacker Mödling adını aldı.

Takım, 1997'de iflas etmesinin ardından yeniden yapılandırıldı ve günümüzde FC Flyeralarm Admira olarak anılmaktadır.

Admira Wacker'in Başarıları

• Avusturya Bundesliga: 8 şampiyonluk (Admira Wien dönemi dahil)

• ÖFB-Cup (Avusturya Kupası): 5 kez kazandı

• Avrupa Kupaları: UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti

Admira Wacker'in Renkleri ve Amblemi

Takımın renkleri siyah ve beyazdır. Ambleminde ise Viyana'nın simgesi olan kartal figürü bulunur.

Admira Wacker'in Güncel Durumu

2023-2024 sezonunda Avusturya 2. Ligi'nde mücadele eden Admira Wacker, yeniden Bundesliga'ya yükselmek için çalışmalarını sürdürüyor. Taraftar kitlesiyle öne çıkan kulüp, özellikle genç yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Admira Wacker Taraftar Grubu

"Ultras Admira" olarak bilinen taraftar grubu, takımın en büyük destekçilerindendir. Ev sahibi maçlarını BSFZ-Arena'da oynayan Admira Wacker, Avusturya futbolunun önemli temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor.