Adliye bahçesinde iki grup kavga etti

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde adliye binası önünde iki grup arasında kavga çıktı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde adliye binası önünde iki grup arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Siverek Adliyesi bahçesinde meydana geldi. Duruşma için adliyeye gelen Yaygın ve Türk ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Yaklaşık 15 kişinin birbirine girdiği kavga, polisin müdahalesi ile sona erdi. Birbirinden davacı olan taraflar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kavga, adliye bahçesindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin