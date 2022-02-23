Adıyaman FK Afyonspor: 0-5 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman FK Afyonspor: 0-5

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Adıyaman FK Afyonspor: 0-5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Afyonspor'a kendi evinde 0-5 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Afyonspor'a kendi evinde 0-5 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Raşit Yorgancılar yönetti. Ev sahibi takım Adıyaman FK'nın vasat bir oyun ortaya koyduğu maçta rakip takım Afyonspor, 45+1'de Erhan Şentürk'ün penaltıdan attığı gol ile 0-1 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında rakip takım Adıyaman FK karşısında üstün bir futbol sergiledi. Karşılaşmanın 56. Dakikasında Doğukan Ekmeksiz'in golüyle 0-2 öne geçen Afyonspor, Erhan Şentürk'ün 70, 75 ve 81. Dakikada attığı goller ile 0-5 galip ayrıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman FK Afyonspor: 0-5

Adıyaman FK Afyonspor: 0-5

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Erhan Şentürk, Adıyaman, oyunlar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title