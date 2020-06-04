Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kadir V'nin kullandığı 02 HP 049 plakalı otomobil, Yeni Mahalle'de Mücahit Ç. yönetimindeki 23 FV 114 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kadir V'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA