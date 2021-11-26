Adıyaman'da otomobil takla attı: 8 yaralı - Haberler
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Adıyaman'da otomobil takla attı: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da otomobil takla attı: 8 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahattin Demirel idaresindeki 63 M 1854 plakalı Hyundai marka otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu Akpınar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Defalarca taklalar atan otomobil, daha sonra bir boş araziye girdi. Burada ters dönen otomobilin sürücüsü Bahattin Demirel ile otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da otomobil takla attı: 8 yaralı

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