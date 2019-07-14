Adıyaman'da otomobil şarampole devrilen: 2 yaralı

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

İlkay Eroğlu idaresindeki 02 FF 278 plakalı otomobil Adıyaman Çelikhan kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Deniz Eroğlu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA