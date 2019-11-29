Adıyaman'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Yusuf K. idaresindeki 27 C 0497 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Akıncılar beldesi yolu Göçeri köyü yakınlarında karşı yönden gelen Erhan E. idaresindeki 24 AG 210 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nisanur (4), Mira (6), Vediha (49), Ayşegül Karayılan ve Elif Taşkın yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.