Adıyaman'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

29.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:58
Adıyaman'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

'ın ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Yusuf K. idaresindeki 27 C 0497 plakalı otomobil, ilçeye bağlı beldesi yolu Göçeri köyü yakınlarında karşı yönden gelen Erhan E. idaresindeki 24 AG 210 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nisanur (4), Mira (6), Vediha (49), Ayşegül Karayılan ve Elif Taşkın yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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