Adıyaman'da inşaat işçileri arasında kavga: 7 yaralı
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Adıyaman'da inşaat işçileri arasında kavga: 7 yaralı

28.02.2021 16:38 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:42
Adıyaman'da inşaat işçileri arasında kavga: 7 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Suriye uyruklu inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Suriye uyruklu inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Kavga, öğleden sonra Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yapımı süren bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu 7 kişi arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Mutez Hindevi (29), Ömer Ali (26), Akif Ali (21), Mahir Sağir (28), Muhammet Ali (27), Hıdır El Hımeydi (29) ve Lezgin Ali (15) ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan ve bıçakla yaralandığı öğrenilen Mahir Sağir, ilk müdahalesinin ardından Adıyaman'a sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman'da inşaat işçileri arasında kavga: 7 yaralı
Adıyaman'da inşaat işçileri arasında kavga: 7 yaralı
Adıyaman'da inşaat işçileri arasında kavga: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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