Adıyaman'da ev yangını paniğe neden oldu

15.02.2020 22:25 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:26

ADIYAMAN'da, Mustafa Elkafir'e ait evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde Mustafa Elkafir'e ait iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA