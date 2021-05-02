Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı tarihe geçti
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Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı tarihe geçti

İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ - Haberler | Spor

- Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı tarihe geçti Türk Futbol Tarihi'nin ilk şampiyon kadın başkanı Cevher Erdem'in kulüp başkanı olduğu Adıyaman 1954 Spor, 3. Lig'den 2. Lig'e yükseldi.

- Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı tarihe geçti

Türk Futbol Tarihi'nin ilk şampiyon kadın başkanı

ADIYAMAN - Cevher Erdem'in kulüp başkanı olduğu Adıyaman 1954 Spor, 3. Lig'den 2. Lig'e yükseldi. Cevher Erdem, şampiyonluğu yaşayan 'ilk kadın başkan' olarak Türk Futbol Tarihi'ne geçti.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor'a 3-1 yenilen Adıyaman 1954 Spor, mağlubiyete rağmen şampiyon oldu. Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı Cevher Erdem ise futbol tarihinde Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı oldu.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan maç sonrasında Adıyaman 1954 Spor şampiyonluk sevinci yaşadı.

Maç sonrası gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulunan Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Cevher Erdem, "Her şey son dakikada oldu. Hüzünlü bir sevinç var, mutluluk var. Ben son dakika artık soyunma odasına gittim ağlamaya başladım. Bitti dedim her şey. Allah'a şükür Kozan bizi sevindirdi. Şampiyonluk biraz daha zor oldu. Şu an ayaklarım titriyor. Şampiyon olduk ama inanılmaz derecede hüzünlendim" ifadelerini kullandı.

Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı tarihe geçti
Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı tarihe geçti
Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı tarihe geçti
Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı tarihe geçti
Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı tarihe geçti
Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı tarihe geçti
Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı tarihe geçti
Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı tarihe geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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