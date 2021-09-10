Kibar Grubu çalışanları ve aileleri adımlarını iyiliğe dönüştürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kibar Grubu çalışanları ve aileleri adımlarını iyiliğe dönüştürdü

Kibar Grubu çalışanları ve aileleri adımlarını iyiliğe dönüştürdü
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Kibar Gönüllüleri'nin koordinasyonuyla, Kibar Grubu çalışanları ve ailelerinin adımları, orman yangınlarında zarar gören canlılar için Help Steps uygulaması üzerinden bağışa dönüşerek yaklaşık 60 milyon adım bağışı gerçekleştirildi.

Kibar Gönüllüleri'nin koordinasyonuyla, Kibar Grubu çalışanları ve ailelerinin adımları, orman yangınlarında zarar gören canlılar için Help Steps uygulaması üzerinden bağışa dönüşerek yaklaşık 60 milyon adım bağışı gerçekleştirildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding ve çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak özellikle eğitim ve çocuk alanlarında projeler üreten Kibar Gönüllüleri, orman yangınlarında zarar gören canlılar için harekete geçerek Help Steps ve Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (Haçiko) iş birliğiyle proje düzenledi. Kibar Grubu çalışanları ve ailelerinin adımları Help Steps uygulaması aracılığıyla Haçiko'ya bağışlandı.

Kibar Gönüllüleri koordinasyonuyla düzenlenen projeye katkıda bulunan 500'e yakın kişi, 9 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 60 milyon adım atarak toplamda 45 bin kilometreden fazla mesafeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Kibar Gönüllüleri oluşumunun Kibar Holding açısından ayrı ve özel bir yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Grubumuz, kuruluşundan bu yana toplumsal meseleler karşısında duyarlı ve sorumlu bir anlayışı benimsemiştir. 3 yıl önce çalışanlarımızın sosyal sorumluluk faaliyetlerini grubun çalışmalarına entegre etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Kibar Gönüllüleri bugüne dek gurur duyulacak pek çok proje gerçekleştirdi ve topluma katkı sağladı. Son olarak ülke çapında mücadele verdiğimiz ve hepimizi derinden sarsan orman yangınları sürecinde gönüllülerimiz harekete geçti. Çalışanlarımız ve değerli aile üyelerinin adımları, ormanlarda zarar gören canlılar için bağışa dönüştü. Biz de bu süreçte her bir çalışanımız adına 3 fidan bağışında bulunarak kaybettiğimiz ormanların yeniden yeşermesine katkı sunmayı amaçladık. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yangınların yaralarının bir an önce sarılmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Müge Anlı Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Çağdaş Atan Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kibar Grubu çalışanları ve aileleri adımlarını iyiliğe dönüştürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:09:23. #1.16#

title