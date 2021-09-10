Kibar Grubu çalışanları ve aileleri adımlarını iyiliğe dönüştürdü

Kibar Gönüllüleri'nin koordinasyonuyla, Kibar Grubu çalışanları ve ailelerinin adımları, orman yangınlarında zarar gören canlılar için Help Steps uygulaması üzerinden bağışa dönüşerek yaklaşık 60 milyon adım bağışı gerçekleştirildi.

Kibar Gönüllüleri'nin koordinasyonuyla, Kibar Grubu çalışanları ve ailelerinin adımları, orman yangınlarında zarar gören canlılar için Help Steps uygulaması üzerinden bağışa dönüşerek yaklaşık 60 milyon adım bağışı gerçekleştirildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding ve çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak özellikle eğitim ve çocuk alanlarında projeler üreten Kibar Gönüllüleri, orman yangınlarında zarar gören canlılar için harekete geçerek Help Steps ve Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (Haçiko) iş birliğiyle proje düzenledi. Kibar Grubu çalışanları ve ailelerinin adımları Help Steps uygulaması aracılığıyla Haçiko'ya bağışlandı.

Kibar Gönüllüleri koordinasyonuyla düzenlenen projeye katkıda bulunan 500'e yakın kişi, 9 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 60 milyon adım atarak toplamda 45 bin kilometreden fazla mesafeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Kibar Gönüllüleri oluşumunun Kibar Holding açısından ayrı ve özel bir yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Grubumuz, kuruluşundan bu yana toplumsal meseleler karşısında duyarlı ve sorumlu bir anlayışı benimsemiştir. 3 yıl önce çalışanlarımızın sosyal sorumluluk faaliyetlerini grubun çalışmalarına entegre etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Kibar Gönüllüleri bugüne dek gurur duyulacak pek çok proje gerçekleştirdi ve topluma katkı sağladı. Son olarak ülke çapında mücadele verdiğimiz ve hepimizi derinden sarsan orman yangınları sürecinde gönüllülerimiz harekete geçti. Çalışanlarımız ve değerli aile üyelerinin adımları, ormanlarda zarar gören canlılar için bağışa dönüştü. Biz de bu süreçte her bir çalışanımız adına 3 fidan bağışında bulunarak kaybettiğimiz ormanların yeniden yeşermesine katkı sunmayı amaçladık. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yangınların yaralarının bir an önce sarılmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt