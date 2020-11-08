Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı

İngiltere Premier Lig 8. haftasında West Ham United'a 1-0 kaybeden Fulham, 90+8'de kaçan penaltının şokunu yaşıyor. Atışı kullanan Ademola Lookman'ın risk alarak yaptığı panenka vuruşunu kaleci Fabianski kurtarınca büyük hayal kırıklığı yaşandı.

Bu sezon yükseldiği Premier Lig'de zor günler geçiren Fulham, West Ham United deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken 90+8'de kaçan penaltı geceye damga vurdu.

Ligin 8. haftasında Londra ekibine konuk olan Fulham, 90+1'de Tomas Soucek'in attığı golle 1-0 geriye düştü. Ancak Fulham'ın maçın son anlarında VAR kararıyla kazandığı penaltı en azından beraberlik umutlarını artırdı.

Topun başına geçen İngiliz kanat oyuncusu Ademola Lookman, panenka diye tabir edilen vuruşla topu ağlara göndermek istedi, ancak tecrübeli kaleci Lukasz Fabianski çizgi üzerinde yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Lookman ve takım arkadaşları kaçan penaltıdan sonra büyük bir üzüntü yaşarken, West Ham United 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Alt sıralarda yer alan ve 4 puanda kalan Fulham ise, uzatma anlarında hem gol yedikten sonra son saniyede bulduğu fırsatı değerlendiremedi.

Fulham'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Lookman, sezon başında RB Leipzig'den 2 milyon Euro bedelle kiralık olarak transfer edilmişti. Bu sezon 6 maçta forma giyen Lookman 1 gol atabildi.