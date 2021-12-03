ADDİS ABABA - Etiyopya'da 6. Afrika Tekstil ve Moda Fuarı açıldı
AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Ekonomi
Görüntü Dökümü: Fuarda sergilenen ürünlerden görüntüler Fuarı ziyaret edenler Fuara katılan firmalardan detaylar ADDİS ABABA - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, 6. Afrika Tekstil ve Moda fuarı açıldı.
Görüntü Dökümü:
Fuarda sergilenen ürünlerden görüntüler
Fuarı ziyaret edenler
Fuara katılan firmalardan detaylar ADDİS ABABA - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, 6. Afrika Tekstil ve Moda fuarı açıldı. Çok sayıda ülkeden firmaların katıldığı fuarda, tekstil, aksesuar ve imalat makineleri ziyaretçilere tanıtıldı.