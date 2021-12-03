ADDİS ABABA - Etiyopya'da 6. Afrika Tekstil ve Moda Fuarı açıldı

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Fuarda sergilenen ürünlerden görüntüler

Fuarı ziyaret edenler

Fuara katılan firmalardan detaylar ADDİS ABABA - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, 6. Afrika Tekstil ve Moda fuarı açıldı. Çok sayıda ülkeden firmaların katıldığı fuarda, tekstil, aksesuar ve imalat makineleri ziyaretçilere tanıtıldı.