ADDİS ABABA - Etiyopya'da 6. Afrika Tekstil ve Moda Fuarı açıldı - Haberler Ekonomi
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ADDİS ABABA - Etiyopya'da 6. Afrika Tekstil ve Moda Fuarı açıldı

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Ekonomi

Görüntü Dökümü: Fuarda sergilenen ürünlerden görüntüler Fuarı ziyaret edenler Fuara katılan firmalardan detaylar ADDİS ABABA - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, 6. Afrika Tekstil ve Moda fuarı açıldı.

Görüntü Dökümü:

Fuarda sergilenen ürünlerden görüntüler

Fuarı ziyaret edenler

Fuara katılan firmalardan detaylar ADDİS ABABA - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, 6. Afrika Tekstil ve Moda fuarı açıldı. Çok sayıda ülkeden firmaların katıldığı fuarda, tekstil, aksesuar ve imalat makineleri ziyaretçilere tanıtıldı.

ADDİS ABABA - Etiyopya'da 6. Afrika Tekstil ve Moda Fuarı açıldı

ADDİS ABABA - Etiyopya'da 6. Afrika Tekstil ve Moda Fuarı açıldı

ADDİS ABABA - Etiyopya'da 6. Afrika Tekstil ve Moda Fuarı açıldı

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Ekonomi Haberleri

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