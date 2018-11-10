Adanaspor - Gazişehir Gaziantep: 1-1
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor ile Gazişehir Gaziantep 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor ile Gazişehir Gaziantep 1-1 berabere kaldı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Bingül, Baran Eraslan Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 46 Feczesin), Kenan Karışık, Bilal Yener Arıca (Dk. 57 Bumba), Berkan Yıldırım, Onur Akbay, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk. 88 Andaç Güleryüz), Abdulkadir Özdemir Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Mustafa Sami Cam Keskin (Dk. 80 Balogun), Jefferson (Dk. 72 Okan Derici), Poepon (Dk. 61 Chabbi), Segbefia, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Rıdvan Şimşek, Del Valle
Goller: Dk. 58 Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 69 Gökhan Sazdağı (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Kenan Karışık, Dk. 40 Onur Akbay, Dk. 75 Abdulkadir Özdemir (Adanaspor), Dk. 44 Oğulcan Çağlayan, Dk. 59 Rıdvan Şimşek, Dk. 87 Balogun, Dk. 90+2 Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep)