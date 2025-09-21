Haberler

Adanaspor Bursaspor CANLI İZLE şifresiz! 2. Lig Adanaspor Bursaspor maçı ne zaman?

Güncelleme:
2. Lig'de haftanın en önemli maçlarından Adanaspor Bursaspor maçı öncesi Adanaspor Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Adanaspor Bursaspor maçına saatler kaldı. Peki, Adanaspor Bursaspor maçı hangi kanalda? Adanaspor Bursaspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

ADANASPOR BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig'de oynanacak Adanaspor – Bursaspor karşılaşması, As TV Bursa ve Bi Kanal ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler bu kanallar üzerinden maçı takip edebilecek.

ADANASPOR BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Adanaspor – Bursaspor mücadelesi, 21 Eylül Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Taraftarlar için heyecan dolu bu mücadele öğleden sonra ekranlarda olacak.

ADANASPOR BURSASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Karşılaşmada şu an skor Adanaspor 0 – 1 Bursaspor olarak devam ediyor. Bursaspor'un önde olduğu maçta kalan dakikalar nefesleri kesiyor.

ADANASPOR BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adanaspor ile Bursaspor'un kozlarını paylaşacağı TFF 2. Lig mücadelesi, Adana Stadyumu'nda oynanacak. Maçın atmosferi Adana'daki futbolseverler tarafından yakından hissedilecek.

Osman DEMİR
