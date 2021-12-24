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Adana Valisi Süleyman Elban Pozantı'da incelemelerde bulundu

Adana Valisi Süleyman Elban Pozantı'da incelemelerde bulundu
AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Elban, ilk olarak İlçe Kaymakamı Hüseyin Aydın'ı makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı. Ziyarette Pozantı'nın doğa ve tarihi güzellikleriyle daha iyi yerlerde olmayı hak eden bir ilçe olduğunu belirten Vali Elban, "Adana'mızın şirin ilçesi Pozantı, tarihi önemiyle, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. İlçemizi daha çok tanıtıp ülke çapında bilinirliğini arttırmak için, ilçemizin sahip olduğu tüm potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için el birliği ile çok çalışacağız." dedi.

Kaymakamlığın ardından Türkan-İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret eden Elban, okulun robotik kodlama, hazır giyim ve elektrik atölyesi ile kütüphanesini gezdi, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti gezerek bilgiler aldı ve öğrencilerle sohbet etti.

Son olarak Pozantı'da kurulan meyve-sebze kurutma ve bal paketleme merkezi ile belediyeye ait otel ve bungalov evlerinde de incelemelerde bulunan Elban, tesislerin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

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