Adana Valisi Süleyman Elban, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Valisi Süleyman Elban, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Adana Valisi Süleyman Elban, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Elban, mesajında, AA'nın kurulduğu günden bu yana vatandaşların, ülkede ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeler hakkında hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde bilgi almasını sağladığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yakın şahidi olan AA'nın, toplumun gören gözü, işiten kulağı, kamu vicdanının sesi olarak ilk günkü anlayışla hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'mizi vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya anlatıp doğru bilgi verme ihtiyacına hizmet etmek amacıyla 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği doğrultusunda kurulan Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de geniş haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma görevini devam ettirmektedir. Geçen yıllarla birlikte ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren, kendini çağın gerekleri doğrultusunda yenileyen ve geliştiren Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Ahmet Kural Serenay Sarıkaya
Spor Diego Erol Bulut Mesut Özil Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana Valisi Süleyman Elban, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:27:03. #1.14#
title