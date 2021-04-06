Adana Valisi Süleyman Elban, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Elban, mesajında, AA'nın kurulduğu günden bu yana vatandaşların, ülkede ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeler hakkında hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde bilgi almasını sağladığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yakın şahidi olan AA'nın, toplumun gören gözü, işiten kulağı, kamu vicdanının sesi olarak ilk günkü anlayışla hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'mizi vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya anlatıp doğru bilgi verme ihtiyacına hizmet etmek amacıyla 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği doğrultusunda kurulan Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de geniş haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma görevini devam ettirmektedir. Geçen yıllarla birlikte ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren, kendini çağın gerekleri doğrultusunda yenileyen ve geliştiren Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu