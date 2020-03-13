Adana Valiliğinden Ceyhan Belediye Başkanı'nın görevden alındığı iddiasına açıklama Açıklaması Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdi.

Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınarak yerine Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz'ın kayyum olarak atandığı" iddiasıyla ilgili haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştır." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA