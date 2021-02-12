Adana Ticaret Borsası
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Adana Ticaret Borsası

12.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:34
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,88 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Mandalina (Satsuma)Kg1,404,70
MısırKg1,711,88
Limon (Enterdonat)Kg2,503,30
Greyfurt (Starruby)Kg2,303,20
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg13,9014,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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