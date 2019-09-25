Adana 'intikam' yemini eden deaş'lı tutuklandı

25.09.2019 10:35

'İntikam' yemini eden DEAŞ'lı tutuklandı

Adana'da 'intikam' yemini edip eylem yapmak isteyen terör örgütü DEAŞ'lı Barış C. (26) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadale ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yayınladığı 30 dakikalık sözde eylem çağrısı üzerine harekete geçti. DEAŞ'lı teröristlerin Konya, İzmir ve Malatya'da üzerinde Arapça ve Türkçe ve 'Vallahi intikam alacağız. Bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız' yazıları paylaştığını saptadı. Adana'da Barış C.'nın aynı yazıyı sosyal medya hesabında paylaşması üzerine, ekipler hakereke geçti. Bombalı ve bireysel eylem yapma hazırlığında bulunan şüpheli Seyhan ilçesinde yakalandı. Barış C.'nin ayrıca Gaziantep üzerinden Suriye'ye geçiş yapmak isterken yakalanıp 22 ay hapis yattığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunda, paylaşımı kendi yapmadığını mahallede bulunan bir kahvehane gittiğini ve sosyal medya hesabını burada bulunan kişilerle ortak kullandığını söyledi.

Sorgusu tamamlanan Barış C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA