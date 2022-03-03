Adana Demirspor, yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak - Haberler

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Adana Demirspor, yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

AA, Eren Bozkurt - Spor
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Adana Demirspor, yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 45 puanla 5. sırada bulunan mavi-lacivertliler, 17 puanla son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, ligin 9. haftasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilmişti.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Malatya, Spor, Haberler

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