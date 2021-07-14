Adana Demirspor'un çiçeği burnunda transferi Mario Balotelli: Ben normal bir insanım, deli değilim
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Adana Demirspor'un çiçeği burnunda transferi Mario Balotelli: Ben normal bir insanım, deli değilim

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Adana Demirspor'un dünyaca ünlü Mario Balotelli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Medya tarafından kendisine deli damgası yapıştırıldığını belirten İtalyan futbolcu, "Taraftarlara şunu söylemek istiyorum; ben normal bir insanım, deli değilim, kazanmayı çok istiyorum" dedi. Fenerbahçe'yle oynanacak sezonun ilk maçı için taraftara da mesaj veren Balotelli, "Stadyuma gelin" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor, Mario Balotelli'yi renklerine katarak sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getirdi. Mavi Şimşekler'in çiçeği burnunda transferi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İLK DEFA BİR TÜRK TAKIMINDAN İYİ BİR TEKLİF ALDIM"

Mario Balotelli'nin açıklamalarından satır başları:

"Geldiğim için çok mutluyum. Transfer süreci keyifli geçti. İyi bir takıma sahip olduğumuzu hissediyorum. Başkanımızla görüştükten sonra onunla benzer karaktere sahip olduğumuzu fark ettim. Daha önce Türkiye'den transfer teklifleri almıştım ama hepsini reddetmiştim. Bu sefer doğru zaman olduğunu hissettim ve ilk defa bir Türk takımından iyi bir teklif aldım.

"BEN EĞLENMEYİ SEVİYORUM"

Normalde hedeflerimi kimseye açıklamam ama söylemem gerekirse önceliğimiz ligde kalıcı olup güzel bir sezon geçirmek. Ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Bu 'deli' ibaresi bana gazeteler ve medya tarafından yapıştırılmış bir damga. Futbolcuların asker gibi yaşamalarını istiyorlar sanırım fakat ben eğlenmeyi seviyorum. Bazen futbolun dışına çıkabiliyorum. Taraftarlara şunu söylemek istiyorum; ben normal bir insanım, deli değilim, kazanmayı çok istiyorum."

Adana Demirspor'un çiçeği burnunda transferi Mario Balotelli: Ben normal bir insanım, deli değilim
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