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Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Spor
Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Montella, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçı için motivasyonlarının yüksek olduğunu söyledi.

Karşılaşmada en iyi şekilde oynayacaklarını belirten Montella, "Baktığınız zaman ligin en iyi takımına karşı oynayacağız ve son 5 maçta 5 galibiyet aldılar. Biz de ona göre hazırlığımızı yapacağız." diye konuştu.

Montella, Trabzonspor maçına çok iyi hazırlanacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz orada cesaretli bir şekilde kendi futbolumuzu, sonuca odaklı oynamamız gerekiyor. Tabii ki kolay bir maç olmayacak ama biz de oraya elimiz boş gitmeyeceğiz. Bizi çok çok motive eden bir maç ve cesaretimizle, oyun sitilimizle istediğimiz sonucu almaya gideceğiz. Bizi hedefe kilitleyen maçlardan bir tanesi olacak. Biz herkese karşı oynayabileceğimizi de gösterdik ve böyle de devam edeceğiz."

Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

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AA / Ozan Efeoğlu - Spor Haberleri

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