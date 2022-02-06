Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu yedikleri ilk golün ardından demoralize olduklarını belirterek, "Bugün önemli bir maç oynadık. Aşağıdan kurtulmak ve yukarıyı yakalamak için kazanmamız gereken bir maçtı. Aslında maça iyi başladık. Birinci gole kadar her şey yolunda gitti. Bu bizi demoralize etti, oyuncularımızı etkiledi. Sonra toparlamaya çalışırken 2'nci gol geldi, ondan sonrası zor oldu. İlk yarıda içeriye 2-1 girebilseydik, ikinci yarı bizim için değişik olabilirdi. Sonra 3'üncü gol geldi ve 3-1 oldu. Belki baskılı oynadık, belki pozisyona girdik ama bize gerekli olan golleri bulamadık. Rakip Adana Demirspor maçı kazandı, tebrik ediyorum. Şimdi Altay maçı var, en iyi şekilde ona hazırlanacağız" dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise, "Galibiyetten mutluyum, çocuklarımı tebrik ediyorum. Ayakları yere basan ve oyunun gidişatını anlayan bir takım. Ne tahmin ettiysek hepsi oldu. Bu konuda devamlılık gösterdiler. İkinci golden sonra maçı biraz bıraktık gibi oldu. Sonrasında toparladık. İkinci yarıda rakibimizin de diğer oyuncularını kullanarak oyuna kalite getirmesi pas oyununda biraz sıkıntı yaşattı. Ancak yine de 3'üncü golü de bulduk. Son 20 dakikaya baktığınızda oluşan bir pozisyon ve yediğimiz bir golden sonra defansif anlamda mücadele etmek zorunda kaldık. Çocuklarımı tekrar bu performanslarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.