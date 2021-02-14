Adana Demirspor maçının ardından
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Adana Demirspor maçının ardından

14.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:37
Adana Demirspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig 21'inci hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

TFF 1'inci Lig 21'inci hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

3 maç önce Adanaspor'a geldiğinde hedeflerini ortaya koyduğunu söyleyen Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, "Hedefimiz kümede kalmayı garantilemek ve önümüzdeki seneye kalacak oyuncularımızı belirlemekti. Oyunumuzun geliştiğini görmek bizi sevindiriyor. Bu hafta savunmamızı ve saha içerisinde nasıl pozisyon oluşturacağımıza dair şeylere çalıştık. Oyunumuzun gelişiyor olması bizi çok mutlu ediyor. Ben bir Adanasporluyum. Bir teknik direktör değilim sadece. Oyuncularıma da bu duyguyu aşılamak istiyorum. Ne kadar erken safhada ligdeki yerimizi garantilersek, arkamızdaki oyuncularımızı da Türk futboluna kazandıracağız. Adana Demirspor bizim rakibimizdir. Belki de stadın son maçında kardeşlik kazandı. Alnımız ak, kafamız dik. Adanaspor taraftarı da mutlu olsun. Bugün şehir ne turuncu, ne de lacivert oldu. Şehrin rengi kardeşlik oldu" dedi.

CÜNEYT DUMLUPINAR: 1 PUAN KAZANMADIK, 2 PUAN KAYBETTİK

Maçın ilk dakikalarında yakaladıkları penaltıyla maça önde başladıklarını söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar ise "1-0'dan sonra ikinci golü bulmamız, paylaşımcı olmamız gerekiyordu. İkinci yarı tamamen bireysel hatalardan dolayı 2-1 mağlup duruma düştük. Son dakika attığımız golle 2-2 bitti maç. 1 puan kazanmadık. 2 puan kayıp olarak bakıyorum. Mücadeleden dolayı iki takımı da tebrik ediyorum" diye konuştu.


Adana Demirspor maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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