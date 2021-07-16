Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşmaya vardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşmaya vardı

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, dünyaca ünlü savunmacı David Luiz'le anlaşmaya vardı. Başkan Murat Sancak'ın transferini bizzat gerçekleştirdiği yıldız futbolcu, son dakika bir pürüz çıkmaması durumunda İstanbul'a gelerek Mavi Şimşekler'le 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Adana Demirspor transfer döneminde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Younes Belhanda ve Mario Balotelli'yi kadrosuna katan Mavi Şimşekler, David Luiz transferinde de sona geldi.

İSTANBUL'DA RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Fanatik'in haberine göre; Son dakika sürprizi yaşanmaz ve süreçte bir pürüz çıkmazsa ise David Luiz'in kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek Adana Demirspor'la resmi sözleşmeyi imzalayacak. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da perşembe akşamı canlı yayına çıkarak "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. Umarım bitirebiliriz. Komisyonlar yüksek olduğunda biraz pazarlık yapmanız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşmaya vardı
Adana Demirspor'un çiçeği burnunda transferi Mario Balotelli: Ben normal bir insanım, deli değilim
Adana Demirspor'un çiçeği burnunda transferi Mario Balotelli: Ben normal bir insanım, deli değilim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Hande Erçel Kaan Yıldırım Hakan Sabancı
Spor Balotelli Metin Oktay Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşmaya vardı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.07.2021 16:05:22. #1.13#

title