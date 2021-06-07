Adana Demirspor çıldırdı! Gökhan Gönül, Podolski ve Balotelli bombası patlamak üzere
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Adana Demirspor çıldırdı! Gökhan Gönül, Podolski ve Balotelli bombası patlamak üzere

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Mario Balotelli ve Gökhan Gönül'le görüşen Adana Demir, Galatasaraylı Linnes ve Antalyaspor'dan ayrılan Podolski ile de temasa geçti. Martin Linnes, haziran ayının sonunda boşa çıkıyor. Podolski gibi o da bonservissiz. Adana Demirspor, tapu ücreti karşılamadan yıldızları kadrosuna katma planı yaptı. Adana Demir, Gökhan ve Balotelli ile yapılan görüşmelerde büyük mesafe katetti.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda İtalyan Mario Balotelli'yle görüşmelerini sürdüren mavi-lacivertliler, ligi tanıyan isimlerle de temasa geçecek. Adana Demir'in Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek Martin Linnes ve geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'la yollarını ayıran Lukas Podolski'yi de takibe aldığı öğrenildi. Savunmanın sağına takviye yapmak isteyen Mavi Şimşekler'in, ilk olarak 29 yaşındaki Norveçli milli oyuncu Linnes'le görüşme gerçekleştirecek. 2016 yılında Galatasaray'a imza atan Linnes'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ve sarı-kırmızılı ekip tecrübeli isimle sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.

ADANA DEMİRSPOR'A SICAK BAKIYOR

Mavi Şimşeklerin gündemine gelen diğer isim olan Lukas Podolski ise geçtiğimiz günlerde 2020 ocak ayından beri formasını giydiği Antalyaspor'dan ayrıldığını açıklamıştı. Türkiye'de mutlu olduğunu belirten 36 yaşındaki Almanyalı hücumcunun, Adana Demirspor'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Adana Demir yönetiminin önümüzdeki günlerde iki isimle ilgili somut adımlar atması bekleniyor.

MİRLİND DAKU SÜRPRİZİ

Öte yandan 23 yaşındaki Kosovalı forvet Mirlind Daku'nun kulübe önerildiği ifade edildi. Bonservisi Hırvat ekibi NK Osejek'te bulunan Daku, geçen sezon Kosova Ligi'nde KF Ballkani formasıyla 35 karşılşamada 31 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. (Fotomaç)

Adana Demirspor çıldırdı! Gökhan Gönül, Podolski ve Balotelli bombası patlamak üzere
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Haber Yorumları (1)
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Adana Demirspor çıldırdı! Gökhan Gönül, Podolski ve Balotelli bombası patlamak üzere - Haberler Spor
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