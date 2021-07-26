Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşmaya vardı

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor transfer dönemine damga vurmaya devam ediyor. Mavi Şimşekler dünyaca ünlü yıldız Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Tottenham, Schalke 04 ve Paris Saint-Germain formaları giyen Fransız futbolcuyla Adana ekibi 2 yıllık anlaşmaya vardı.