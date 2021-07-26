Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşmaya vardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşmaya vardı

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşmaya vardı
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor transfer dönemine damga vurmaya devam ediyor. Mavi Şimşekler dünyaca ünlü yıldız Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Tottenham, Schalke 04 ve Paris Saint-Germain formaları giyen Fransız futbolcuyla Adana ekibi 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Mario Balotelli, Britt Assombalonga ve Younes Belhanda'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yle de anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SON OLARAK SCHALKE 04 FORMASI GİYDİ

Mavi Şimşekler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerini kullandı. Fransız futbolcu geçen sezon Schalke 04 formasıyla 27 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Demir Mustafa Varank Mustafa Sarıgül Oğuzhan Asiltürk
Magazin Derya Uluğ Fatma Girik Hande Yener Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Serdar Aziz Hakan Reçber Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşmaya vardı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 16:48:59. #1.16#

title