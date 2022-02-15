Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Hakan Şükür'e dikkat etsinler

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da, başkan Murat Sancak maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sancak maçın ardından "Hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir. Her kurumda, emniyette, askeriyede, her yerde FETÖ'cü var da hakemlerin içinde mi yok? Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı, taraftarı galyana getirdi" demişti.

"HAKAN ŞÜKÜR'E DİKKAT ETSİNLER"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak maçın ardından katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunmaya devam etti. " Hakan Şükür'e dikkat etsinler. Ben söylüyorsam vardır bir şeyler. Hakemlerin üzerinde çok büyük etkisi var!" diyen Murat Sancak,televizyon programındaki bir yorumcunun "FETÖ'cü hakemler kimler?" sorusuna ise "Federasyon biliyor" yanıtını verdi.

"HEPİNİZİ İFŞA EDERİM"

Sancak, açıklamalarına ceza verilmesiyle ilgili de yorumlarda bulunarak "Buradan TFF'ye söylüyorum. Disiplin Kurulu'nu devreye sokup 421 gün ceza vermeye kalkmayın. Hepinizi ifşa ederim. Mübarek ağzımı açtırmayın. İçinizdeki Fetöcüleri temizleyin" açıklamasını yaptı.

"HALA BU İŞTE PARMAĞI VAR"

Sosyal medyada yayın yapan bir kanala konuk olan Murat Sancak, bu programda Hakan Şükür ile ilgili konuşmaya devam etti. Moderatörün "Taraftarlarımız Hakan Şükür ile ilgili olan muhabbetinizi soruyor" sorusunu keserek cevap veren Sancak, "O müptezeli boş ver. 16 Aralık'ta Ak Parti'den istifa ettiğinde Etiler'de Rıdvan Dilmen ile birlikte oturuyorduk. Ona tweet attım. 'Şerefin, haysiyetin varsa seni milletvekili yapan Ak Parti'dir. Milletvekilliğinden de istifa et' demiştim ona. Kalktı, engelledi beni. Ruhunu satmış şerefsiz. Bir de kalkmış şimdi orada yazıyor. Hala bu işte parmağı var bu şerefsizin. Beni de mahkemeye ver! Hep öyle diyorsunuz ya, biz konuşuruz mahkemeye verin" dedi.

"VATAN HAİNİSİN"

Hakan Şükür ile ilgili sert açıklamalarını sürdüren Murat Sancak, "Şerefsizsin oğlum sen. Sen müptezelsin ulan. Hala senin elin futbolun içerisinde. Bazı menajerlerin arkasında sen varsın. O paraların yarısı sana geliyor. Karagümrük maçımızla ilgili yazdıklarını bir okuyun o şerefsizin, o müptezelin. Oradan, Amerika'dan konuşmak kolay. Erkek misin ulan? Vatan hainisin ulan sen. Vatan hainisin, vatan haini!" dedi.