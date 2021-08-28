Adana Demirspor'a Fildişili stoper
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Adana Demirspor'a Fildişili stoper

Adana Demirspor'a Fildişili stoper
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Club Brugge'nin Fildişi Sahilli stoperi Simon Deli'yi transfer listesine aldı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Club Brugge'nin Fildişi Sahilli stoperi Simon Deli'yi transfer listesine aldı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da transfer harekatı devam ediyor. Adana ekibinde gündeme gelen son isim Belçika ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen Simon Deli oldu. Belçika ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan, 29 yaşındaki savunmacıyla görüşmeler devam ediyor. Tecrübeli savunmacının bonservisiyle birlikte kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Simon Deli, daha önce Trabzonspor'un da gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.


- Mavililer

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan

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