Adana Demirspor: 2 - BB Erzurumspor: 2

Adana Demirspor, Bolu kampında oynadığı 4. hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesislerinde oynanan karşılaşmaya Adana Demirspor Emrullah, Legear, Adil,Rassoul, Mehmet Uslu, Anderson, Trore, Carayol, Emre Nefiz, Asoman ve Gladky 11'i ile başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçın hemen başında Emrah Başsan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra yeni transfer Oltan Karakullukçu ile farkı ikiye çıkaran mavi beyazlı takım 43. dakikada Gladky'nin golüne engel olamadı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

Mavi lacivertli takımın ikinci golünü 47. dakika Aosman attı ve skor 2-2 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı maç bu sonuçla bitti.

İkinci yarıda Kurtuluş, Tayyip, Orhan Taşdelen, Levent, Tefvik oyuna dahil olurken daha sonradan da Mustafa Yılmaz, Erkam, Barış, Mehmet Kaan ve Ömer'de son bölümlerde forma şansı buldu. - ADANA

Kaynak: İHA