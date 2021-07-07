Adana Demir'den bomba Balotelli bildirimi: İki deli bir araya gelmemeliydik

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demir, Mario Balotelli'yi resmen açıklamadan önce bomba bir paylaşımla tanıttı. Resmi hesaptan, Hande Yener'in 'İki Deli' adlı parçası verilerek "İki deli bir araya gelmemeliydik" notuyla transferin ilk bildirimi atıldı, taraftar kısa sürede etkileşim yağdırdı.

Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Geçtiğimiz hafta Başkan Murat Sancak'ın, "Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. O deli biz deli. Biz onu tutarız merak etmeyin. Maaşının yarısını da sponsorlar karşıladı" açıklaması yapmasının ardından bugün taraftarları heyecanlandıran o paylaşım geldi.

"İKİ DELİ"

Adana Demir'in resmi hesabından yapılan paylaşımda Hande Yener'e ait 'İki Deli' parçasıyla transferin mesajı verildi. Ve not olarak, "İki deli bir araya gelmemeliydik" ifadesi düşüldü. Bu paylaşıma kısa süre içinde etkileşim yağdı.

BELHANDA İLE KAVUŞTULAR

Balotelli, Fransa'da Nice forması giydiği dönemde Adana Demir'in yeni transferi Younes Belhanda ile birlikte forma giymişti. Belhanda da futbolseverler tarafından 'çılgın futbolcular' kategorisine sokulan isimlerden.