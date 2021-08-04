Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transferde büyük bombaları patlatmak üzere. Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'un bonservisi için el sıkışıldı. Beşiktaş, bu futbolcuları bedelsiz olarak bırakmaya razı oldu. Ljajic ve Oğuzhan'ın maliyeti senelik 6 milyon euroyu aşıyor. Adana Demir, şimdi oyuncuları ikna etmek için çalışacak.