Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transferde büyük bombaları patlatmak üzere. Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'un bonservisi için el sıkışıldı. Beşiktaş, bu futbolcuları bedelsiz olarak bırakmaya razı oldu. Ljajic ve Oğuzhan'ın maliyeti senelik 6 milyon euroyu aşıyor. Adana Demir, şimdi oyuncuları ikna etmek için çalışacak.
Costa, Teixeira, Godin transferlerini açıklamaya hazırlanan Beşiktaş, maaş bütçesini düşürmek için maliyetli futbolcularını yollamaya çalışıyor. Adana Demir, adeta Beşiktaş'ın imdadına yetişti. Fanatik'in haberine göre; senelik maliyeti 6 milyon euroyu aşan Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi konusunda el sıkışıldı.
KISA SÜRE İÇİNDE NETLEŞİR
Sergen Yalçın, Ljajic ve Oğuzhan'ı kesinlikle kadroda düşünmüyor. Ljajic, senelik 3.5 milyon euroya yakın kazancını bırakmak istemiyor ama Adana Demir, bu rakama yakın bir teklif yapabilir. Oğuzhan da Beşiktaş'tan 2 milyon euro seviyelerinde para alıyor. İki futbolcunun da Adana Demir'e 'evet' deme ihtimali oldukça yüksek. Kısa süre içinde bu transferlerin netlik kazanması bekleniyor.
GENOA'YI REDDETTİ
Ljajic, İtalyan ekibi Genoa'nın teklifini reddederek Kara Kartal'ı zor duruma düşürmüştü. Genoa, Ljajic'e son olarak 1.7 milyon euro önermişti.