Adana Deaş'lı Terörist, Tedavi İçin Geldiği Hastanede Yakalandı

Adana'da, 'Ebu Eyup' kod adlı DEAŞ'lı terörist Ahmet İsa (24) tedavi için geldiği hastanede yakalandı. Kentte çeşitli hastanelerde tedavi gören, bir ayağı da kesilen teröristin, kesilmiş insan başlarının önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlileri, 2017 yılında mülteci gibi ülkeye giriş yapan DEAŞ'lı terörist Ahmet İsa'nın Adana'ya geldiğini saptadı. 2015 yılında Suriye'nin Kobani kentinde yaralanan Ahmet İsa'nın Adana'da çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü, son olarak geldiği hastanede de sağ bacağının kesildiği saptandı. Hastaneye baskın yapan polis, Ahmet İsa'yı sorguya aldı. Terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu söyleyen Ahmet İsa, bu zamana kadar çok sayıda çatışmaya katıldığını, yine terör örgütü PKKYPG'nin başına 100 bin dolar ödül koyduğunu söyledi.Polis, tedavisinin ardından gözaltına aldığı Ahmet İsa'nın, kesilen insan başlarının önünde çektirdiği fotoğraf ile yine Suriye'de bir evde çatışma öncesi yanındaki ağır silahlarla çekilen görüntülerine ulaştı. Ahmet İsa, savaştıkları grubun emirliğini ise öldürülen Alman rapçi Denis Cuspert'in (Deso Dogg) yaptığını söyledi. İşlemleri tamamlanan Ahmet İsa çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.