Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 19 tutuklama
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Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 19 tutuklama

04.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:07
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 19 tutuklama

ADANA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Aralık- 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 146 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Aralık- 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 146 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.Kentte 28 Aralık 2020- 3 Ocak 2021'de düzenlenen operasyonlarda 84 adrese baskın yapıldı. 146 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 1 kilo 824 gram bonzai, 484 uyuşturucu hap, 85 gram esrar, 47 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 4 kök Hint keneviri, 2 gram kokain ve 5 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 146 şüpheliden 19'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 19 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 19 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 19 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 19 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 19 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 19 tutuklama
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 19 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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