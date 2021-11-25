Adana'da uyuşturucu ticareti sanığı 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirterek, İ.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Sanık İ.A. savunmasında, hakkındaki iddiaları reddetti. Uyuşturucu ticareti yapmadığını öne süren İ.A, "Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı İ.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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